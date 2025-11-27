Uber Technologies et WeRide, spécialiste de la conduite autonome, ont annoncé le lancement de leurs opérations commerciales de robotaxis de niveau 4, entièrement sans chauffeur, à Abu Dhabi.

Cette initiative est la première du genre au Moyen-Orient. Elle positionne la ville comme une pionnière mondiale, étant la première hors des États-Unis à intégrer un tel service sur la plateforme Uber.

Sur les routes de l'Île de Yas

Les passagers peuvent désormais être mis en relation avec un véhicule autonome WeRide via les options UberX ou Uber Comfort. Pour ceux qui souhaitent spécifiquement vivre cette expérience, Uber a créé une nouvelle catégorie dédiée Autonomous.

Le service est initialement déployé sur l'île de Yas, une zone touristique de plus de 30 km2. L'opération a été rendue possible grâce à l'obtention du premier permis au monde, hors USA, pour une exploitation commerciale de robotaxis sans chauffeur à ce niveau d'autonomie.

Une flotte de robotaxis GXR

Les véhicules utilisés sont les GXR de WeRide, basés sur le SuperVan de Farizon, une marque du groupe Geely. Chaque voiture, pouvant accueillir jusqu'à cinq passagers, est équipée d'une vingtaine de capteurs et caméras.

Si WeRide est responsable de la technologie de conduite, Uber, en collaboration avec l'opérateur local Tawasul Transport, gère toute la logistique de la flotte (maintenance, nettoyage, recharge et gestion du dépôt).

Les prochaines étapes du déploiement

Après un lancement avec chauffeurs de sécurité en décembre 2024, le passage au service entièrement sans chauffeur concrétise les ambitions des deux partenaires. L'objectif est d'atteindre rapidement la rentabilité unitaire.

WeRide et Uber prévoient d'étendre la couverture à d'autres zones d'Abu Dhabi d'ici fin 2025 et de déployer des milliers de robotaxis dans les années à venir. Leur plan inclut une expansion dans 15 autres villes, y compris en Europe, au cours des cinq prochaines années.