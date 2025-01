Rockstar et Take Two interactive ne sont visiblement pas décidés à donner davantage d'informations sur le contenu ni la sortie de GTA VI. De fait, cela laisse le terrain libre aux moddeurs, et notamment le groupe World Travel qui a publié, le mois dernier, un mod pour GTA V qui permettait d'apporter la ville de liberty City dans le jeu.

Un mod particulièrement ambitieux par sa taille puisqu'il propose une nouvelle ville avec de nouveaux véhicules et des améliorations graphiques notables, permettant à chacun de se replonger dans l'univers de GTA IV.

Mais finalement, le groupe a publié un message sur son Discord, précisant avoir "discuté avec Rockstar" et donc décidé de retirer le mod en question... Le mod a visiblement retenu l'attention de Rockstar qui n'a pas franchement apprécié de voir le mod Liberty City Preservation Project.

Aucune précision n'a été apportée quant aux échanges entretenus avec Rockstar, mais tout porte à croire que le studio ne souhaite pas voir le mod empiéter sur un éventuel remaster de GTA IV qui fait l'objet de rumeurs depuis quelques mois déjà...

Reste qu'aucune requête DMCA ne serait d'actualité, et le groupe précise qu'il n'y a aucune animosité avec Rockstar à date. Le retrait aurait été réalisé d'un commun accord.