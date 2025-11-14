L'ambiance est électrique chez Rockstar Games, et pas seulement à cause de l'attente fébrile de GTA 6.

Le studio fait face à une action en justice au Royaume-Uni, accusé d'avoir licencié des employés impliqués dans la création d'un syndicat. Le conflit déborde désormais des frontières britanniques, ravivant les craintes sur les conditions de travail dans l'industrie.

Quelle est la nature du conflit au Royaume-Uni ?

Le cœur du problème vient du licenciement de 31 à 40 salariés britanniques le 30 octobre 2025. L'IWGB, un syndicat britannique, a immédiatement dénoncé ces renvois.

Ils les qualifient d'"acte de répression syndicale le plus flagrant" de l'histoire du jeu vidéo. Ces employés travaillaient activement à la création du "Rockstar Games Workers Union".

Ce nouveau syndicat avait justement atteint le seuil critique de 10% d'adhérents, un chiffre nécessaire pour demander une reconnaissance officielle au gouvernement britannique.

Comment Rockstar justifie-t-il ces licenciements ?

Rockstar nie fermement l'accusation de répression antisyndicale. Le studio affirme que ces départs sont dus à des "cas de faute grave".

Plus précisément, l'entreprise accuse ce "petit nombre d'individus" d'avoir discuté d'informations confidentielles sur un "forum public".

L'IWGB rétorque qu'il s'agissait d'un serveur Discord privé, regroupant uniquement des employés de Rockstar et deux leaders syndicaux. Pour le syndicat, l'argument de la fuite d'information ne tient donc pas la route.

Quelles sont les conséquences et les réactions ?

Face au refus de dialogue de Rockstar, l'IWGB a déposé des plaintes légales pour "victimisation et licenciement collectif". La solidarité s'organise.

En France, le STJV (Syndicat des Travailleuses du Jeu Vidéo) a appelé à un rassemblement à Paris ce 14 novembre devant les locaux de Take Two, l'éditeur.

Cette affaire ravive les inquiétudes sur les conditions de travail chez le développeur, après les scandales de "crunch" lors du développement de RDR2, alors même que GTA 6 connaît des reports.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les employés de Rockstar ont-ils été licenciés ?

Officiellement, Rockstar évoque une "faute grave" liée à la discussion d'informations confidentielles sur un forum. Cependant, le syndicat IWGB affirme que le vrai motif est leur activité syndicale, car ils venaient d'atteindre le seuil légal pour la reconnaissance de leur syndicat.

C'est quoi, l'IWGB et le STJV ?

L'IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain) est le syndicat britannique qui attaque Rockstar en justice. Le STJV (Syndicat des Travailleuses du Jeu Vidéo) est son homologue français, qui organise le soutien à Paris pour montrer une solidarité internationale.