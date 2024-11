Ils sont toujours des millions de joueurs à parcourir l'univers de GTA Online chaque jour en attendant GTA 6, et pour patienter plus facilement Rockstar va offrir un petit lifting graphique à son titre sur PC.

L'année prochaine, Rockstar déploiera une mise à jour à destination de GTA Online qui permettra de tirer profit de la puissance disponible dans les PC actuels.

Cette mise à jour permettra la prise en charge du Ray tracing, proposera une population plus dense et une nature plus luxuriante. La distance d'affichage sera également révisée à la hausse et le titre profitera de nouvelles textures 4K.

Avec cette mise à jour, Rockstar s'offre un peu de répit, et prépare même sans doute un peu plus GTA 6. Puisque si GTA 6 doit sortir en 2025, rien n'indique que le jeu profitera immédiatement d'un mode Online pour prendre le relais... Il se pourrait donc que les deux titres coexistent un certain temps avant que Rockstar ne propose à chaque joueur de basculer vers son nouveau jeu.