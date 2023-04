ASUS avait étonné le 1er avril dernier en levant le voile sur la ROG Ally, une petite console / PC portable qui s'inspirait fortement du Steam Deck. Et ce n'était pas une blague : le produit existe réellement, et il sortira d'ailleurs très prochainement.

Une configuration musclée et techniquement à jour

Il s'agit, comme pour le Steam Deck, d'un mini PC disposant d'une configuration AMD spécifique capable de proposer une expérience complète de Windows 11, orienté vers le jeu. ASUS annonce d'emblée qu'il sera possible de profiter de ses jeux sur Steam, Windows, Epic Games, GoG, Nvidia GeForce Now et toute autre plateforme de jeu ou de streaming.

La ROG Ally propose un écran de LCD de 7 pouces de diagonale en 120 Hz, 1080P compatible FreeSync. Pour l'animer, on trouvera une puce créée sur mesure avec l'AMD Z1, une toute nouvelle plateforme conçue spécialement pour les consoles nomades. ASUS évoque un contraste de 1000:1, une luminosité de 500 nits et un temps de réponse de 7 ms.

L'AMD Z1 (également décliné en version extrême) combine des coeurs Zen 4 et une partie graphique RDNA 3, soit une sérieuse avancée sur la plateforme au coeur de le console de Valve qui reste sur un APU en Zen 2 et RDNA2.

L'APU de la ROG ALLY est directement décliné d'une puce Ryzen 7 7840U avec 6 coeurs Zen 4 (12 threads) cadencés à 3,3 GHz (jusqu'à 5,1 GHz en mode boost). On y trouve également 12 coeurs RDNA 3 pour un TDP total de 30W qui sera véritablement accessible grâce à un système avancé de refroidissement et une gravure en 4 nm. Le tout est associé à 16 Go de LPDDR5 ainsi qu'un SSD 512 Go.

ASUS a pensé la console spécifiquement pour le jeu, et cela se ressentira au niveau de la prise en main avec une approche très similaire à celui du contrôleur Xbox. On y trouve deux gâchettes standard de chaque coté ainsi que des gâchettes supplémentaires sous la console qui seront paramétrables et pourront même proposer des macros. En façade l'arrangement est traditionnel avec 4 boutons à droite et un joystick, ainsi qu'un pad directionnel et un autre joystick à gauche. ASUS n'évoque pas la technologie adoptée pour les joysticks, mais il se pourrait que ces derniers misent sur l'effet Hal et ne soient donc pas assujettis à l'usure prématurée ni au développement de phénomène de joycon drift.

Le tout ne pèsera que 608 grammes, et sera officiellement lancé le 11 mai prochain à 16h00 heure de Paris. Pour le prix de la machine, il faudra encore patienter, mais il faudra s'attendre à une note quelque peu salée...