ASUS a confirmé le lancement prochain de la ROG Ally X, une nouvelle version de sa console portable sous Windows.

Et alors que l'on pensait voir une toute nouvelle console arriver sur le marché, il n'en sera rien puisque les évolutions et changements matériels se font visiblement à minima.

Elle ne sera officiellement présentée que le 2 juin prochain, mais on connait déjà une partie de sa fiche technique entre les informations partagées par la marque et diverses fuites.

La marque évoquait ainsi une console à même de corriger les défauts des premières versions, principalement au niveau de l'autonomie avec 30 à 40% de capacité en plus.

On sait que la machine sera légèrement plus lourde que les précédentes avec 608 grammes sur la balance. Elle sera également mieux refroidie et c'est tant mieux puisque l'on pourra exploiter une plage de puissance plus vaste allant de 9 à 30 Watts. Pas de changement de SoC toutefois, puisque la console reste sur la plateforme AMD Ryzen Z1 Extreme.

Le port SD serait également déplacé et les commandes profiteraient d'un léger réajustement. On évoque également la bascule vers un port M2 2280 pour le stockage SSD qui permettrait de faciliter son remplacement.

Peu de changements donc, mais des modifications pertinentes qui visent à parfaire une machine qui souffrait de quelques défauts de jeunesse.

Malgré tout, on évoque déjà un prix en hausse : il n'y aura pas de réajustement tarifaire des anciens modèles puisque cette ROG ALLY X devrait être commercialisée 100€ plus cher, soit 900€. À ce tarif, il se peut toutefois que le stockage passe de 512 go à 1 To