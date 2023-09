Il y a quelques mois, ASUS lançait sur le marché sa propre réponse au Steam Deck avec la ROG Ally, une console portable sous Windows capable de lancer les jeux de dernière génération (avec parfois quelques concessions).

Ce modèle initial mettait en valeur les performances impressionnantes de la dernière puce AMD, le Z1 Extrême spécialement développé pour ces machines portables. Désormais, il est l'heure pour ASUS de lancer sa ROG Ally dotée du processeur Z1 (standard), beaucoup moins puissant.

On ne savait pas trop si cette version allait être commercialisée en France lorsque le premier modèle était sorti en juin dernier, finalement ASUS a jugé que le marché était ouvert à ce type de produit et tente donc de séduire à nouveau avec une nouvelle formule : moins puissante, mais aussi moins chère.

La nouvelle ROG Ally lancée sous la référence RC71L-Z1512 fait ainsi disparaitre la lettre E pour "Extreme". Il s'agit pourtant toujours bien d'une puce AMD Z1 sous architecture Phoenix, mais cette fois, il faut se contenter de 6 coeurs CPU Zen 4 et 4 unités de calcul graphique RDNA3 (contre 8/12 pour le Z1 Extreme). Les fréquences de fonctionnement sont aussi en baisse : 4,9 Ghz pour le CPU et 2,5 GHz pour le GPU (contre 5,1 et 2,7 GHz pour l'Extreme).

En revanche, pas de changement du côté du reste de l'équipement : on retrouve l'écran 7 pouces 120hz et 16 Go de LPDDR5-6400 ainsi que 512 Go de SSD.

Le prix est également en baisse : 100 euros de moins que la version extrême soit 699€