Pour rappel, la marque ROIDMI a été créée en 2015 et propose des produits de nettoyage et de beauté à ses clients. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 80 pays, détient plus de 400 brevets et a remporté 10 prix internationaux.

Parmi ses dernières créations, l'entreprise propose son aspirateur robot ROIDMI Eva. Ce dernier est doté de deux serpillières rotatives offrant un nettoyage en profondeur du sol tout en effectuant une pression de 12 N sur le sol pour déloger toutes les saletés incrustées, bref tout sauf une simple lingette traînée derrière un robot. Le Eva dispose également d'une fonction d'autonettoyage des serpillières au niveau de sa base qui permet de les décrasser à la fin du nettoyage afin d'éviter la propagation de microbes et l'apparition de mauvaises odeurs.

Concernant les poussières, le Roidmi Eva profite d'une belle puissance d'aspiration de 3200 Pa. Il intègre un rouleau en silicone et un balai rotatif qui ne laissent aucune poussière sur le sol. Il dispose également d'un écran LCD couleur qui permet d'indiquer les taches ou les alertes comme le sac à poussières bientôt plein ou l'état de la batterie.

Un gros avantage de ce robot aspirateur est qu'il est accompagné d'une base composée de trois réservoirs distincts : un premier de 4 litres contenant de l'eau propre, un second de 4 litres pour récupérer l'eau sale et enfin un sac de 3 litres pour stocker la poussière. Le tout offre jusqu'à 60 jours d'entretien sans aucune intervention de votre part !

Pour finir, l'aspirateur robot Eva peut s'associer à l'application mobile de l'entreprise afin de pouvoir contrôler et programmer ses actions comme l'ajout de murs virtuels, de zones interdites, lancer le nettoyage, le programmer à distance, etc.

Sur le site de Manomano,vous trouverez pendant le Black Friday l'aspirateur robot ROIDMI Eva au petit prix de 679 € au lieu de 799 €. Cette promotion est valable du 22 au 28 novembre !