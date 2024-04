De plus en plus de Français utilisent dans leur intérieur des robots aspirateurs pour aspirer la poussière ou passer la serpillière, le tout automatiquement et sans aucun effort. Et vous ?

Aujourd'hui, vous aurez le choix chez ROIDMI avec 3 produits en promotion.

ROIDMI Eve CC

Avec un design qui ne tachera pas dans votre intérieur, sa forme circulaire, sa hauteur compacte pour circuler même sous les meubles, et enfin ses finitions de grande qualité, ce robot nettoyeur se montrera particulièrement efficace.

Il possède une puissance d'aspiration de 4000 Pa permettant d'aspirer sans souci la poussière et les débris sur n'importe quelle surface (tapis épais, sols durs...). Il intègre également une technologie de navigation avancée par cartographie, idéal pour un nettoyage optimisé.

Sa batterie de 3200 mAh permet une autonomie de jusqu'à 180 minutes, largement suffisante pour passer dans toute votre maison sans devoir se recharger. Il est également possible de le suivre ou de le contrôler à distance directement depuis une application installée sur votre smartphone (horaires de nettoyage, surveillance en temps réel...).

Ses différents capteurs intégrés lui permettent de détecter facilement les obstacles et escaliers pour éviter collisions et chutes.

Son bac à poussière se vide facilement et possède un filtre lavable.

Geekbuying propose actuellement l'aspirateur robot ROIDMI EVE CC au prix réduit de 229 € au lieu de 359,99 € avec le code de réduction NNNFRMARS1. La livraison est gratuite depuis la Pologne en quelques jours.





Vous trouverez également 2 autres modèles de la marque à prix réduit :