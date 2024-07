Manga RPG est le dernier-né des jeux vidéo gratuits proposés en ligne et qui s'inscrivent directement dans le navigateur Web. Il offre l'originalité de se montrer gratuit certes, mais également dénué de publicités tout en offrant une histoire assez riche et cohérente.

Le titre embarque les joueurs dans un monde contemporain entremêlé de créatures fantastiques avec une patte graphique très manga.

Les joueurs suivent ainsi une véritable histoire, la narration étant au coeur même du jeu, permettant de découvrir des personnages complexes et des intrigues à plusieurs niveaux.



Si les graphismes se veulent classiques et les animations basiques, le titre intègre des mécanismes modernes pour proposer une expérience inédite qui devrait séduire les novices comme les joueurs aguerris.

Les choix laissés aux joueurs dans les dialogues permettent de personnaliser l'aventure avec un récit qui évolue en fonction des actions des joueurs.

Les combats stratégiques demanderont de perfectionner des synergies entre les participants et de monter une équipe adaptée à la menace ennemie.

Enfin, le jeu propose une dimension communautaire qui va grandissante, avec la possibilité de créer des groupes, mais également d'affronter des boss ensemble.

Au final RPGManga s'est révélé être un jeu très addictif, qui devrait passionner les grands comme les plus petits, et qui en plus est totalement gratuit et sans publicité. A tester !

Le titre est à découvrir sur le site mangaRPG.com