Oukitel, un fabricant de premier plan dans l'industrie de la technologie robuste, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle tablette tactile robuste, la Oukitel RT7 Titan, qui arrivera sur le marché en août 2023. Conçue avec une énorme batterie de 32 000 mAh, une connectivité 5G et une grande durabilité, cette RT7 Titan se veut comme le meilleur choix pour les utilisateurs en quête d'un appareil robuste et à longue durée de vie.

Grande première mondiale, Oukitel lance en effet la RT7 Titan avec la plus grande batterie du marché de 32 000 Ah, surpassant la plupart des tablettes robustes dont la plage de batterie moyenne est d'environ 7 000 mAh à 10 000 mAh. Le RT7 Titan peut ainsi tenir jusqu'à 2720 heures en veille, 220 heures d'appels ou 35 heures de lecture vidéo. Vous ne tomberez plus jamais en panne de courant ! De plus, la tablette est dotée d'une fonction de charge inversée, offrant ainsi de la ressource pour charger d'autres appareils en cas d'urgence.

Alimentée par un processeur MediaTek Dimensity 720 associé à jusqu'à 24 Go de RAM et 256 Go de ROM, la Oukitel RT7 Titan offre une expérience fluide pour le multitâche, les jeux et le visionnage de vidéos. De plus, l'appareil ouvre la voie à la connectivité 5G, offrant une latence réduite, une capacité accrue et une bande passante supérieure par rapport à la classique 4G.

Le RT7 Titan est doté d'un écran FHD+ de 10,1" avec une luminosité de 400 nits, offrant aux utilisateurs une bonne expérience de visionnage, tant en intérieur qu'en extérieur ce qui est important sur ce type de modèle. Contrairement aux autres tablettes classiques, cet appareil est capable de résister aux chutes, aux chocs et aux températures extrêmes, avec une triple certification selon les normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H.

Intégrant un appareil photo principal de 48 MP et un appareil photo de vision nocturne de 20 MP, les utilisateurs peuvent capturer chaque instant du jour à la nuit. Une caméra frontale de 32 MP est présente à l'avant pour les selfies.

En ce qui concerne les accessoires, Oukitel propose trois options pratiques : une poignée en alliage premium, une dragonne et une bandoulière. Selon Oukitel, la tablette tactile RT7 Titan sera en vente sur leur boutique officielle chez AliExpress à partir du 21 août avec une offre spéciale de lancement jusqu'au 27 août, mais aussi sur leur site officiel sur cette page dédiée.