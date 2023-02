C'est une bonne nouvelle qui arrive un peu tard : le prix des GeForce RTX 3000 s'écroule aux USA.

Vendues à prix d'or à leur lancement du fait d'un contexte de pénurie aggravé par la spéculation des scalpers comme des revendeurs, les RTX 3000 ont été largement décriées.

Des prix en chute libre

Mais alors qu'Nvidia a lancé ses nouvelles séries 4000 à des prix plus qu'osés, les joueurs retrouvent un certain intérêt pour les cartes d'ancienne génération... Malheureusement, les prix restaient encore particulièrement élevés, mais c'est désormais chose du passé.

Aux USA, on assiste à une chute drastique du prix des RTX séries 3000 Founders Edition. Chez Best Buy, on peut ainsi constater des baisses de prix allant jusqu'à 280$ sur certains modèles.

Voici les prix récemment constatés en fonction des cartes :

Rappelons que ces prix sont hors TVA, mais clairement, même en y appliquant 20% de taxes, les prix restent particulièrement attractifs. Reste à savoir si Nvidia compte appliquer des réductions similaires en France prochainement.