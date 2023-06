Les toutes dernières RTX séries 4000 de Nvidia seront commercialisées dans un peu plus d'une semaine et elles pourraient intéresser nombre de joueurs par leur orientation entrée de gamme.

Annoncées comme les plus accessibles des RTX 40, la RTX 4060 sera lancée aux alentours des 329€, et on a déjà vu une référence s'afficher à 349€ en Allemagne, signe que les prix de vente conseillés devraient être à peu près respectés.

RTX 4060 : la plus accessibles des cartes Ada Lovelace

Désormais, c'est un benchmark qui permet de relayer les performances que l'on peut attendre de la plus petite carte graphique signée Nvidia sous Ada Lovelace. Il ne s'agit là que d'un léger aperçu réalisé sous Geekbench 6.

On peut ainsi voir que la RTX 4060 affiche un score de 99419 points sous API Vulkan et 105630 points sous API OpenCL. De quoi se positionner entre la Radeon RX 7600 et la RTX 3060 Ti.

Concrètement, la RTX 4060 se montrerait entre 17 et 18% plus performante qu'une RTX 3060, carte qu'elle vient naturellement remplacer sur le marché. Le gain de puissance est particulièrement faible par rapport à la précédente génération et nous laisse perplexes quant à l'intérêt même de la carte.

Reste que la RTX 4060 pourrait faire la différence au niveau des fonctionnalités, notamment grâce à la prise en charge du DLSS 3.0. Ce ne sera donc pas forcément l'affaire du siècle ni une révolution, espérons, ainsi que les MSRP seront globalement respectés pour éviter à la carte de faire un bide.