Le lancement des cartes graphiques RTX 4090 de Nvidia ne s'est pas fait sans quelques couacs : il est rapidement apparu que la connectique choisie par la marque, le fameux port 12VHPWR se montrait délicat, avec quelques courts-circuits et flambées à la clé.

Mais un autre problème est désormais pointé du doigt, tout aussi problématique, et il pourrait toucher bien plus d'utilisateurs que le premier : les cartes auraient tendance à se fissurer sous leur propre poids.

Dire que les cartes graphiques ont pris de l'embonpoint depuis quelques générations est un euphémisme : les RTX 4080 et 4090 sont tout simplement énormes et nécessitent d'avoir une place conséquente dans sa tour, mais également d'en sécuriser l'intégration via une équerre supplémentaire.

Selon les réparateurs de NorthridgeFix, on voit ainsi apparaitre en SAV des cartes dont le connecteur PCIe s'est complètement fissuré. Un client a ainsi renvoyé pas moins de 19 cartes RTX 4090 dans cet état avec le PCB fissuré.

On pourrait penser à un défaut d'utilisation ou de manipulation... Mais avec 19 cartes identiques (des cartes ASUS) émanant d'un même client, tout porte à croire que le support GPU fourni n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Les RTX 4090 sont dotées d'un système de refroidissement pesant plusieurs kg, et les équerres fournies par les fabricants de cartes paraissent parfois un peu légères en contrepartie...

Avec un PCB affichant 12 à 15 couches, la réparation se révèle quasi impossible ce qui renvoie à la garantie auprès du fabricant et pointe du doigt un défaut de conception ou de conseil pour l'installation...