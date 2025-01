L'arrivée sur le marché des RTX séries 5000 est particulièrement attendue par les joueurs, notamment du fait de promesses exceptionnelles côté performances... Mais finalement, il n'y a pas que les prix qui risquent de limiter les ventes...

Selon un modérateur du forum de PC Games Hardware, il semblerait que Nvidia n'ait pas suffisamment anticipé la production de ses cartes graphiques, et qu'en conséquence, les stocks seront particulièrement limités au lancement...

Une pénurie dès le lancement

La RTX 5090 serait la plus impactée par la situation, les grossistes annonçant déjà ne pas pouvoir proposer de stock à l'ensemble des détaillants. On parle ainsi de revendeurs qui ne seront tout simplement pas servis, et de boutiques limitées à quelques pièces se comptant sur les doigts d'une main...

Concernant la RTX 5080 la situation devrait être à peine meilleure, d'ailleurs Amazon sera tout simplement exclu des premiers lots de cartes...

En France, LDLC a déjà pris les devants et annonce limiter la vente des cartes à un seul exemplaire par client...

La situation s'annonce ainsi particulièrement complexe et propice au petit jeu des scalpers qui devraient ne pas avoir trop de mal à faire gonfler les prix du marché.

Voilà qui n'est pas sans rappeler le lancement des RTX 4000, les mauvais souvenirs à la clé, et nombre de déceptions et d'indignation face à des cartes dont les prix pourraient rapidement être multipliés par 3 à 5 par rapport aux prix de vente conseillés.