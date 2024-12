La tension monte du côté de Nvidia qui devrait profiter du CES de Las Vegas pour présenter officiellement ses nouvelles cartes graphiques grand public.

Il s'agira de dévoiler les RTX séries 5000 qui inaugureront l'architecture BlackWell, annoncée comme bien plus performante que la précédente, mais qui pourrait également se vouloir plus énergivore et chère pour les utilisateurs.

RTX 5000 : des cartes de plus en plus chères

Situation qui se confirme par de nouvelles fuites évoquant des tarifs plus élevés que les RTX 4080 et RTX 4090. On évoque une montée de prix de 5% entre la RTX 4080 et la RTX 5080 soit 9 999 RMB (environ 1370$).

Par contre, l'addition s'annonce plutôt salée du côté de la carte la plus haut de gamme dont le prix grimperait de +46%, passant à 18 999 RMB, soit environ 2600$, tous les prix étant annoncés hors taxes et pour la Chine.

Rappelons également que du fait de restrictions d'exportations, la Chine n'aura pas droit à une RTX 5090 conventionnelle, mais à une version spécifique RTX 5090D. Reste à savoir si cette adaptation du modèle est pour quelque chose dans le prix délirant annoncé.