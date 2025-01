Récemment, on a pu voir que la RTX 5090 proposait 20 à 30% de performances en plus par rapport à la RTX 4090, et l'on pensait que toute la génération blackwell proposerait des évolutions du même acabit.

Mais visiblement, ce n'est pas le cas pour la RTX 5080 qui stagne aux environs de 15% de performances de plus que la RTX 4080 qu'elle remplace.

Sur Baidu, un utilisateur ayant pu mettre la main sur unt RTX 5080 publie quelques résultats et annonce la couleur : sur Time Spy de 3DMark, la carte nouvelle génération de Nvidia affiche un score de 30482 points contre 28305 points pour la RTX 4080 SUPER, soit moins de 8% de mieux.

Il faudra attendre de voir ce que donnent les cartes avec le DLSS 4 et des pilotes optimisés, mais dans l'absolu, ce les gains sont loin des promesses de Nvidia, et on se demande ainsi ce qu'il en sera réellement de la 5070 annoncée comme équivalente à la RTX 4090...