Nvidia peaufine actuellement le lancement de sa nouvelle génération de GPU avec sa série RTX 50 et comme c'était déjà le cas avec les RTX 40, c'est avec le haut de gamme que le catalogue de la marque débutera.

On devrait ainsi voir arriver la RTX 5090 d'ici la fin de l'année, première de la génération Blackwell chez Nvidia. La carte devrait embarquer le GPU GB202 qui promet de belles améliorations par rapport à la précédente génération et de nouvelles capacités en termes de calcul lié à l'intelligence artificielle.

La carte est attendue d'ici la fin de l'année 2024, avec un lancement stratégique juste avant les fêtes. L'objectif de Nvidia sera de s'assurer de ventes liées aux périodes de Noël tout en occupant le terrain face à AMD et ses cartes RDNA 4.

Néanmoins, on apprend que Nvidia aurait déjà limité le lancement de sa nouvelle gamme. Seule la RTX 5090 sortirait cette année, les autres modèles attendraient ainsi début 2025 pour pointer le bout de leur nez.

Selon les fuites, il s'agirait ainsi pour Nvidia de se donner plus de temps pour écouler ses stocks de RTX 40 et de mettre en avant ses GPU dédiés à l'IA très prisés sur le secteur professionnel. En outre, Nvidia souhaiterait étirer le lancement de sa gamme sur plusieurs mois pour mieux occuper le terrain et doper la demande tout en adaptant sa stratégie en fonction des retours sur les modèles sortis. On devrait donc voir les références sortir au compte goutte pour mieux s'ajuster aux réactions du marché, une stratégie qui pourrait se montrer efficace pour Nvidia, mais qui se fera très certainement au prix de pénuries ainsi que de tarifs maintenus plus longtemps à un haut niveau.