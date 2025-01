Si la RTX 4090 était déjà réputée gourmande avec un TGP de 450 watts, que dire de la RTX 5090 qui lui succède et de son impressionnant TGP de 575 watts ?

La RTX 5090 se présente comme un ogre, un gouffre qui pourrait mettre à mal les configurations des utilisateurs qui n'ont pas pris soin de renforcer leur alimentation... Car Nvidia l'avait annoncé, il est recommandé de disposer d'une alimentation d'au moins 1000W pour s'équiper de ce genre de carte graphique.

La chaine igor's LAB a entrepris de mesurer la consommation de la carte et notamment de définir le pic de consommation maximal de cette dernière.

Rappelons qu'avec la RTX 5090, Nvidia a augmenté un peu plus le nombre de transistors sur le GPU, 92,2 milliards exactement, mais qu'en contrepartie, le processus de gravure n'a pas connu d'évolution majeure. Certes, Nvidia est passée du procédé 4N au 4NP, soit de la gravure en 4 nm, mais il était trop tôt pour basculer vers la gravure en 3 nm, de fait la consommation est en hausse par rapport à la génération précédente, et puisque l'on frôle les limites techniques du procédé, les pics de consommation sont impressionnants.

Selon les mesures d'igor's LAB, la RTX 5090 affiche des pics de consommation de plus de 900 W consommés en moins d'1 ms. heureusement, il ne s'agit que de pics et non d'une consommation sur la durée... On note également des pics à 823 W sur 1 à 5 ms, 738 W entre 5 et 10 ms, et 627 W entre 10 et 20 ms.

Ces pics de 900W expliquent sans aucun doute les coupures qu'ont rencontrés certains testeurs de la première heure qui n'avaient pas pris soin d'adapter leur bloc alimentation en fonction.

Il ne faut pas s'attendre à voir son PC consommer 1000W en permanence, mais il convient de s'assurer d'avoir la puissance disponible au moment des pics de consommation. Par ailleurs, Nvidia recommande également une alimentation conforme à la norme ATX 3.1 plus à même de gérer ces pics et variations brutales de consommation en autorisant des pics allant jusqu'à deux fois la puissance maximale théorique du bloc alimentation sur de courts instants.