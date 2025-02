Nvidia n'échappera finalement pas à la malédiction des cartes graphiques ultra haut de gamme : les RTX 5090 continuent de rencontrer divers problèmes, et les connecteurs d'alimentation fondent à nouveau.

Petit retour en arrière : au lancement des RTX 4090 et RTX 4080, plusieurs acheteurs rapportaient avoir frolé l'incendie après que le connecteur d'alimentation 12VHPWR ne vienne à fondre au niveau de leur carte. Nvidia pointait du doigt un mauvais branchement, une enquête mettait en avant un défaut de conception dans certains câbles et finalement la marque décidait de prendre les cartes en garantie, sans pour autant admettre officiellement sa responsabilité.

La RTX 4090 affichait un TGP de 450 watts, un chiffre déjà conséquent... Qui n'a fait que soulever les inquiétudes quand on sait que la RTX 5090 revendique un TGP de 575 watts, avec des pics de consommation dépassant les 900W... Quid alors du connecteur d'alimentation ?

Nvidia souhaitait rassurer en assurant avoir bien repensé la chose, et mis de côté le 12VHPWR pour un connecteur 12V-2x6 qui est en réalité une version améliorée du premier standard. Par ailleurs, Nvidia a également révisé l'angle de connexion des câbles pour éviter de soumettre ces derniers à trop de courbure. Le branchement se fait ainsi à 45° dans le prolongement de la carte, et non plus à 90% sur la tranche, ce qui avait pour contrainte de plier les câbles contre le couvercle des boitiers PC.

Malheureusement, on voit arriver les premiers cas de connecteurs d'alimentation fondus sur les RTX 5090 Founders Edition malgré tout...

Certains utilisateurs concernés évoquent avoir recours aux câbles fournis avec leur carte, tandis que d'autres comme le YouTubeur espagnol Toto Tocho, également concerné, a rapidement analysé la situation et explique avoir eu recours à un câble déjà fatigué par 1 an de tests. Cette usure combinée à la forte consommation énergétique de la RTX 5090 ne font pas bon ménage et aurait ainsi entrainé la surchauffe d'un des câbles allant jusqu'à endommager le port d'alimentation de la carte.

Quoiqu'il en soit, Nvidia aurait tout intérêt à complètement changer ses connecteurs d'alimentation pour éviter ce genre de problème. Avec des cartes qui consomment de plus en plus, ce type de souci ne peut que se multiplier tant que la marque ne propose pas un connecteur renforcé et plus sécurisé, tout en imposant des critères plus drastiques dans la réalisation du câblage.