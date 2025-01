Avec la RTX série 4000 et plus précisément les modèles haut de gamme, Nvidia a largement entamé sa réputation. En cause, un connecteur 12VHPWR qui a rapidement posé problème avec des surchauffes allant jusqu'à la fonte des connecteurs et des PC parfois HS.

Nvidia indiquait ainsi dans les cas les plus extrêmes entrainant l'incendie des PC, que ce sont les utilisateurs qui avaient mal branché le câble d'alimentation... Alors que plusieurs enquêtes pointaient du doigt une conception sensible et inadaptée aux puissances nécessaires, avec des câbles livrés à la qualité aléatoire...

Alors que les RTX 5090 arrivent sur le marché, l'inquiétude grandissait, d'autant que la carte affiche un TDP de 575 W, soit 125W de plus que la RTX 4090.

Nvidia rassure en indiquant avoir pris en compte le problème, et apporté des modifications au niveau des connecteurs. Ces deux dernières années, Nvidia a révisé sa copie et assure ainsi que le connecteur de ses cartes est bien plus fiable et qu'il n'y a donc plus aucun risque qu'il ne flambe.

Un connecteur révisé pendant deux ans donc, comme un aveu de responsabilité des problèmes rencontrés par les utilisateurs de RTX 4090...