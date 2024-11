Nvidia lancera sa nouvelle génération de cartes graphiques en commençant, comme c'est devenu une tradition depuis quelques années, par le segment le plus haut.

La marque lancera ainsi sa GeForce RTX 5090 en tant que première carte graphique de série 50, du haut de gamme qui préfigure également d'un prix assez conséquent.

C'est le 6 janvier qu'Nvidia dévoilera officiellement sa carte, lors d'un événement spécifique qui se déroulera au CES de Las Vegas. De fait, c'est à 4h du matin heure de Paris le 7 janvier que nous en apprendrons davantage directement de la bouche de Jensen Huang, le PDG du groupe.

La RTX 5090 est attendue avec 21 760 coeurs CUDA, 32 Go de RAM GDDR7 et une enveloppe de puissance de 600W. Malheureusement, il faudra de nouveau compter sur le connecteur d'alimentation controversé 12VHPWR.

Les dernières fuites évoquent le prix du monstre qui devrait être annoncé en Founders Edition à 1899$, soit aux alentours des 2169€ en tenant compte du taux de conversion et de la TVA en France... C'est plus cher que la RTX 4090 annoncée à 1949€ il y a deux ans... Le haut de gamme d'Nvidia devient ainsi de moins en moins accessible au fil des ans, et se réserve donc aux professionnels ou joueurs les plus fortunés.