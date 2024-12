C'est sur le salon du CES 2025 de Las Vegas en tout début d'année qu'Nvidia lèvera officiellement le voile sur sa nouvelle génération de cartes graphiques RTX séries 5000. Une génération qui s'annonce très puissante, très gourmande, mais également très onéreuse...

Il faut s'y attendre, la prochaine carte graphique haut de gamme de Nvidia ne sera pas à la portée de toutes les bourses. La génération Blackwell s'annonce particulièrement performante, mais aussi plus chère que la précédente.

Une fuite vient le confirmer un peu plus puisque pendant quelques instants, une fiche produit d'Acer a permis de découvrir un premier PC équipé de la carte.

Il s'agit d'une tour fixe Acer Predator Orion 7000 qui se déclinait en plusieurs versions, donc deux équipées d'une RTX 5080 et l'autre d'une RTX 5090.

Et entre les deux versions, on peut constater une différence de prix de 1200€. Un prix à tempérer quelque peu puisque la configuration de stockage est différente de l'une à l'autre des fiches techniques.

La configuration proposée affichait ainsi un CPU Intel Core Ultra 9 285K, 64 Go de RAM DDR5-6000 avec 2x1To pour la version RTX 5080 et 3x2 To pour la version RTX 5090. On peut ainsi grosso modo partir du principe que la RTX 5090 coutera à peu près 1000€ de plus que la RTX 5080.

Selon certains insiders, la RTX 5090 pourrait ainsi être lancée autour des 2200€, un prix qui devrait exploser un peu plus au niveau des versions custom...