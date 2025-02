Les RTX 5090 de Nvidia ont été livrées aux premiers acheteurs, et force est de constater que les stocks limités auront finalement du bon puisque les résultats ne sont pas franchement reluisants.

Les cartes les plus haut de gamme de la marque se veulent à la fois ultra puissantes et très gourmandes, mais elles sont également relativement fragiles puisque nombre d'entre elles sont déjà inutilisables.

Les cartes rencontrent ainsi divers problèmes qui amènent certains composants à griller ou casser, transformant les cartes en presse papier de luxe dans certains cas, quand ce n'est pas simplement la partie logicielle qui pose problème.

Certains utilisateurs rapportent ainsi que l'installation des derniers pilotes proposés par Nvidia pour ses cartes a entrainé une incapacité de cette dernière à communiquer avec le PC, la rendant tout simplement inutilisable. Les cartes sont ainsi "briquées" sans possibilité pour le moment de les réparer.

Les problèmes sont principalement rencontrés chez les utilisateurs de RTX 5090D, soit, le modèle spécifique au marché chinois, et ce, peu importe la marque : Asus, Gigabyte, Colorful...

Dans certains cas, on assiste à une surchauffe des connecteurs 16 broches et à la détérioration de certains composants liés à l'alimentation de la carte.

Selon les premières analyses, il se pourrait que le problème se trouve dans un conflit entre les pilotes Nvidia et le firmware des cartes mères gérant l'interface PCIe 5.0.

Reste à savoir si Nvidia trouvera rapidement une solution et s'il sera possible de récupérer l'accès aux cartes briquées, un retour en garantie étant tout à fait possible, à condition de composer avec des délais de réapprovisionnement qui dépassent déjà plusieurs mois.