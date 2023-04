Comme pour ne pas se montrer à la traine technologiquement parlant dans un domaine qui fait le buzz, la Russie vient d'annoncer le lancement de GigaChat, sa propre intelligence artificielle conversationnelle.

C'est le géant russe Sber qui en a fait l'annonce en début de semaine, évoquant sa volonté de venir concurrencer les ténors occidentaux du secteur de l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT.

La Russie a son propre ChatGPT

GigaChat est une première en Russie, mais pour le moment, l'outil n'est disponible "qu'en mode test, et sur invitation". Sber garanti toutefois que son intelligence artificielle "peut avoir une conversation logique, écrire des textes, répondre à des questions factuelles, mais également écrire du code informatique et créer des images à partir de descriptions." Il s'agirait donc d'une IA tout-en-un.

Pour Guerman Gref, le PDG du groupe, il s'agit "d'une percée pour l'ensemble du vaste univers des technologies russes." L'annonce est également politique : la Russie est de plus en plus isolée du reste du monde et des technologies occidentales depuis son invasion de l'Ukraine et les sanctions internationales prononcées. Le pays cherche donc non seulement à retrouver sa souveraineté numérique, mais également à démontrer qu'elle est capable d'exploiter ses propres viviers de talents pour proposer des technologies de pointe.

Moscou se relance donc dans une compétition technologique avec l'occident. Il y a quelques jours, la Russie se félicitait ainsi d'une première historique avec la sortie au cinéma du tout premier film réellement tourné dans l'espace. De quoi nous ramener 50 ans en arrière au plein coeur de la guerre froide.