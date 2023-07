Le piratage des filmes, séries et musique est un fléau à travers le monde qui représente des pertes considérables pour l'industrie du divertissement. Et alors que chaque pays lutte au mieux contre le piratage, la Russie s'apprête à légaliser ce dernier, tant qu'il ne cible pas des productions nationales.

Il s'agit d'un geste avant tout politique de la Russie, qui vise à répondre aux sanctions internationales pilotées par les USA et l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine. La situation n'a fait que renforcer la volonté du pays de ne plus se montrer dépendant de l'occident qu'il s'agisse de ses systèmes informatiques, logiciels, matériels... Et désormais non plus de certains services comme Netflix, Disney, Warner, Spotify...

Vers la légalisation du piratage pour sanctionner l'occident

La loi fédérale 46-FZ devrait ainsi rendre tout à fait légal le piratage d'oeuvres occidentales. Les internautes russes pourraient ainsi en toute légalité accéder aux contenus occidentaux depuis des plateformes spécialisées. La loi vise tout simplement à supprimer la propriété intellectuelle des oeuvres occidentales. Si le pays jouait le jeu jusqu'ici, la Russie estime désormais ne plus rien devoir à l'occident et compte bien laisser ses ressortissants puiser dans les productions américaines et européennes, sans reverser le moindre rouble aux ayants droit.

Cette loi divise malgré tout les producteurs russes qui pensent que cette porte ouverte va surtout mettre en lumière les productions occidentales au détriment des productions nationales. Entre les blockbusters américains accessibles gratuitement et les productions locales payantes, le choix pourrait se montrer assez simples pour un grand nombre de Russes.

Une solution est donc venue à l'idée des sociétés de productions russes : plagier les contenus occidentaux sans risquer d'être poursuivis par Moscou.