C'est un revers de taille pour Nvidia qui met largement en avant les performances et les gains apportés par sa technologie DLSS 3.0 : la fonctionnalité rencontre quelques problèmes sur certains jeux dans les configurations dotées des derniers processeurs d'AMD.

C'est en souhaitant faire des tests de performances avec sur le processeur AMD Ryzen 9 7950X3D que Dark Side of Gaming a repéré quelques problèmes avec le DLSS 3.0 sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 Ray Tracing Overdrive.

Plus globalement, ce serait donc le REDEngine de CD Projekt qui entrainerait des problèmes lorsque le ray tracing est activé ainsi que le DLSS 3.0 sur les configurations en AMD Ryzen séries 7000.

Les symptômes sautent aux yeux : lorsque le Frame Generation est activé, les jeux passent affichent des chutes de framerate pour passer sous les 10 FPS pendant deux à trois secondes.

Seules les configurations dotées des derniers CPU AMD ont montré ce problème... Le bug se situerait du côté du DLSS 3 d'Nvidia. La marque pourrait ainsi déployer un correctif prochainement.