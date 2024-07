" Depuis 02h15 ce matin, notre réseau national subit un ralentissement significatif. Tous nos services sont assurés, avec parfois des dégradations de qualité de services. Nos techniciens sont pleinement mobilisés ", informe Free via son compte @FreePro sur le réseau social X.

Autre compte de Free, @Free_1337 précise la perturbation de certains services à cause d'un incident en cours qui touche plusieurs opérateurs dans six départements : Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Hérault (34), Marne (51), Meuse (55) et Vaucluse (84).

Ultérieurement retiré, un message de Free a pointé du doigt de probables actes de vandalisme sur ses câbles de fibre optique. Patron de l'opérateur de fibre optique et hébergeur Netalis pour les professionnels, Nicolas Guillaume évoque un nouveau sabotage majeur de câbles longue distance (backbone).

" Ce sont des câbles longue distance de SFR qui sont touchés ou bien des câbles d'autres opérateurs dans les fourreaux SFR. " Il ajoute que les liaisons fonctionnent via des chemins de secours, mais qu'il y aura nécessairement une latence plus élevée durant quelques heures.

Dans un contexte particulier

La plateforme Downdetector se fait l'écho de signalements pour des problèmes affectant Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et d'autres opérateurs.

Une attaque physique sur des câbles d'infrastructures en fibre optique ne serait pas une première. Les actes de vandalisme sont assez récurrents, mais leur ampleur varie selon les types de câbles volontairement endommagés.

Fin 2023, la Fédération Française des Télécoms avait mentionné une moyenne de 70 actes de vandalisme par mois touchant les réseaux FTTH des opérateurs télécoms. Cette fois-ci, le contexte est particulier, en plein déroulement des Jeux Olympiques de Paris 2024, et après des actes de sabotage ayant visé des installations ferroviaires pour perturber fortement le trafic SNCF.