Une nouvelle application nommée SafetyCore a récemment fait son apparition sur les smartphones équipés d'Android, suscitant de vives réactions parmi les utilisateurs. Installée discrètement par Google via une mise à jour de sécurité en octobre 2024, cette application se présente comme un outil d'analyse de contenu visant à détecter les images potentiellement problématiques. Cependant, son déploiement en catimini et ses fonctionnalités de scan soulèvent des questions légitimes sur le respect de la vie privée et le contrôle des utilisateurs sur leurs propres appareils.

SafetyCore : un gardien silencieux de vos photos

SafetyCore est présenté par Google comme un service système destiné à renforcer la sécurité des appareils Android. Son fonctionnement repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'analyser le contenu des photos stockées sur le téléphone. L'objectif affiché est de détecter les contenus indésirables tels que la nudité, la violence ou la pédopornographie.

Contrairement aux applications classiques, SafetyCore opère en arrière-plan et ne dispose pas d'interface utilisateur. Il s'active uniquement lorsqu'une autre application, comme Google Photos ou la galerie native du téléphone, fait appel à ses services. Cette approche discrète vise à offrir une protection sans perturber l'expérience utilisateur habituelle. Sur le papier, l'idée est intéressante, notamment pour protéger les mineurs dans le cadre d'un contrôle parental, mais...

Un déploiement controversé

Le mode de déploiement de SafetyCore a de quoi inquiéter et faire grincer des dents en même temps. Car dans les faits, l'application s'est installée automatiquement sur des millions d'appareils Android sans que les utilisateurs en soient clairement informés ou aient donné leur consentement explicite. Cette pratique a été perçue par certains comme une atteinte à leur liberté de choix et à leur contrôle sur leur propre appareil. En clair, si Google veut offrir un nouvel outil de contrôle parental, la marque l'a installée chez tout le monde, qu'on le veuille ou non et sans vraiment nous en informer au passage.

Google affirme que SafetyCore est "optionnel" et que les utilisateurs peuvent le désactiver. Cependant, la procédure pour ce faire n'est pas évidente pour le grand public, ce qui alimente les critiques sur le manque de transparence de la firme de Mountain View. Si SafetyCore est simplement "optionnel", pourquoi alors l'avoir activée par défaut et avoir rendu son accès si compliqué ?

Les enjeux de la vie privée

L'arrivée de SafetyCore soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée :

Jusqu'où une entreprise peut-elle aller dans l'analyse des données personnelles de ses utilisateurs ?

Comment garantir que ces outils ne seront pas détournés à des fins de surveillance ?

Quelle est la limite entre protection et intrusion dans la sphère privée ?

Google assure que toutes les analyses effectuées par SafetyCore se font localement sur l'appareil, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée vers des serveurs externes. Néanmoins, la simple existence d'un tel outil de scan automatique inquiète les défenseurs de la vie privée. Par ailleurs, plusieurs lois imposent d'informer les utilisateurs et d'obtenir leur consentement avant qu'un logiciel n'accède à leurs données personnelles, surtout celles qui pourraient être aussi sensibles que leurs photographies.

Comment gérer SafetyCore sur votre appareil

Pour les utilisateurs souhaitant garder le contrôle sur leurs données, voici quelques étapes à suivre :

Vérifiez si SafetyCore est installé sur votre appareil en cherchant "Android System SafetyCore" dans les paramètres ou le Play Store Si vous souhaitez désactiver l'application, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone, section "Applications" Recherchez "Android System SafetyCore" et cliquez sur "Désactiver" ou "Forcer l'arrêt"

Il est important de noter que la désactivation de SafetyCore pourrait avoir un impact sur certaines fonctionnalités de sécurité de votre appareil. Mais puisque Google reste très discret sur tout cela, difficile de dire à quel point la désactivation du module pourrait influencer la sécurité des appareils.

Vers une nouvelle ère de la sécurité mobile ?

L'introduction de SafetyCore marque peut-être le début d'une nouvelle approche de la sécurité sur les appareils mobiles. Si l'intention de protéger les utilisateurs contre les contenus dangereux est louable, la méthode employée par Google soulève des questions éthiques et pratiques.

Ce type d'outil pourrait véritablement se montrer intéressant, encore faut-il laisser le choix aux utilisateurs de l'installer et de l'activer, ou non. La méthode employée ici par Google ne peut que soulever des inquiétudes sur le but premier du module et beaucoup pointent ainsi une nouvelle fois du doigt le groupe pour son manque de transparence et le possible espionnage opéré par le module. Car si dans l'absolu SafetyCore ne partage aucune donnée vers des serveurs externes, la situation pourrait tout aussi bien changer du jour au lendemain.