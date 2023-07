L'exercice fiscal de Nintendo se termine chaque année au 31 mars, et la marque publie systématiquement un bilan qui devient l'occasion de découvrir quelques chiffres intéressants au niveau des ventes de logiciel et de matériel.

Mais cette année, ce sont les salaires des dirigeants du groupe qui font beaucoup parler.

Des salaires qui restent humbles au regard des pratiques du marché

Le grand patron de Nintendo, Shuntaro Furukawa aurait ainsi touché 2,51 millions de dollars sur l'année, suivi par Shigery Miyamoto avec 2,02 millions de dollars. Juste derrière, on retrouve Satoru Shibata avec 1,91 million de dollars, puis Shinya Takahashi avec 1,612 million de dollars et enfin Ko Shiota avec 910 000 dollars.

Des sommes qui peuvent paraitre importantes et qui sont pourtant modestes au regard d'un secteur qui rémunère très fortement les grands patrons. On peut ainsi prendre pour exemple Yosuke Matsuda, le patron de Square Enix qui a touché plus de 4 millions de dollars en 2020 ou pire encore : Bobby Kotick, PDG d'Activision qui a touché 154 millions de dollars l'année passée...