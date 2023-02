Si la criminalité en ligne est en pleine explosion, cela est dû à plusieurs facteurs. Les principaux sont le fait d'un recours aux systèmes informatiques et connectés dans chaque recoin de notre quotidien, mais également par les perspectives de revenus que cela peut offrir.

Et pour séduire les recrues, les cybercriminels ont un atout particulièrement efficace : les salaires proposés sont en augmentation et atteignent parfois des sommes astronomiques, mais pas que...

Le hack se professionnalise et s'organise

On assiste à une véritable professionnalisation des équipes de hackers. Finie l'époque du groupe d'amis nerds qui visent à déstabiliser les systèmes, aujourd'hui le hack fait partie du crime 2.0 avec une évolution notable des tendances.

Selon une enquête de Kaspersky, les plus grands groupes de hackers n'hésitent pas à passer des annonces sur les réseaux spécifiques pour trouver leurs recrues. Sur 200 000 offres d'emploi repérées entre mars et juin 2022 sur plus de 155 sites du dark Web, une grande majorité évoque une rémunération à plus de 20 000 dollars par mois. Ce sont principalement les développeurs logiciels qui sont prisés et représentent 61% des annonces.

Les spécialistes des attaques en ligne peuvent espérer toucher 15 000$ par mois, contre 4 000$ pour les spécialistes de la rétro-ingénierie.

Mieux encore, on voit se développer de véritables départements des ressources humaines au sein de ces organisations criminelles avec des avantages dignes des activités légales : congés payés, arrêts maladie, flexibilité du travail et garantie du versement des salaires.

Certains vont jusqu'à ajouter des challenges à ses équipes avec des primes à la clé. Pas étonnant donc que le secteur intéresse de plus en plus d'experts en informatique et logiciels.