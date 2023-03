Cette fois c'est officiel : l'édition 2023 du salon de l'E3 prévue en juin à Los Angeles n'aura finalement pas lieu : l'association à l'initiative du salon a communiqué par email pour annonce l'annulation de l'événement.

Dans le message partagé, l'ESA et ReedPop indiquent que cette édition 2023 qui devait renouer avec le physique après 4 années de dématérialisé "n'a pas généré suffisamment d'intérêt pour assurer le bon déroulement d'une conférence capable de démontrer la taille, la force et l'impact du secteur". On ajoute également que l'E3 "reste un événement et une marque appréciée de tous".

L'annulation inévitable

Pour le moment, l'avenir plus large de l'E3 n'est pas évoqué, ni même une quelconque édition numérique pour cette année.

L'annulation de l'événement, boudé par les acteurs majeurs du secteur constitue une perte pour les plus petites marques et développeurs indépendants qui perdent l'occasion d'une mise en avant de leurs productions sur un événement majeur.

Rappelons que rapidement, Microsoft, Sony et Nintendo avaient annoncé préférer proposer leurs propres événements séparés tandis qu'Ubisoft annonçait également ne pas souhaiter participer au salon en début de semaine...