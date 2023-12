C'était un des plus grands salons du jeu vidéo au monde, un rendez-vous incontournable pour le secteur tout entier, tant au niveau des professionnels que de la presse et des joueurs : l'E3 n'aura finalement pas survécu aux années COVID et à une profonde mutation du marché et de la communication.

L'Electronic Entertainment Expo de Los Angeles avait dû fermer ses portes lors de la pandémie mondiale de COVID 19, les rassemblements étant interdits et les déplacements à l'étranger quasiment réduits à néant. Pendant cette période, les grandes marques, et pas seulement dans l'univers du jeu vidéo ont alors largement basculé vers des événements préenregistrés et en ligne avec des échanges par visioconférence ou forums. Cette forme de communication s'est révélée plus intéressante pour toutes les parties : les marques ont repris la main sur leur calendrier de communication, leur temps d'audience, et ont pu peaufiner leurs présentations à l'avance. Côté utilisateurs, on a profité d'une amélioration notable des contenus diffusés, et d'un sentiment de se rapprocher des marques avec des événements paradoxalement plus confidentiels et plus accessibles.

L'E3 a tenté les éditions numériques, avec un succès plus relatif, notamment de par l'intérêt limité qu'ont désormais studios et éditeurs à attendre ce genre de grand rassemblement, et encore moins s'il ne se fait pas en présentiel.

Finalement, les éditeurs et studios ont également pris le pli d'événement leur étant propre : plus aucun n'attend vraiment après un salon physique ou numérique pour réaliser ses annonces et ce type de rassemblement perd ainsi énormément de son intérêt. Qui plus est, les dates imposées pour ces regroupements en présentiel ne concordent pas toujours avec les calendriers des marques qui avaient déjà procédé au gros de leurs annonces, ou n'ont pas encore assez de contenu frais à proposer en exclusivité sur les salons.

L'E3 aura souffert de la montée en puissance des Game Awards et du Summer Game Fest... Deux événements qui ont également souffert de ce repli des éditeurs et studios sur eux-mêmes : aucune annonce "World Premiere" n'a eu lieu lors des Game Awards 2023.

Finalement, l'ESA (Association des logiciels de divertissement) qui organise l'E3 a annoncé qu'il n'y aurait plus aucun salon. l'E3 reste donc sur l'échec de cette année et la défection de la plupart des grands noms du secteur du jeu vidéo.