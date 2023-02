Après les groupes audiovisuels TF1 et M6 fin 2022, c'est le groupe audiovisuel public France Télévisions qui avait indiqué le mois dernier son désengagement de Salto. Les trois groupes détenaient chacun 33,33 % dans la coentreprise.

Avec cette rare initiative commune annoncée en 2018, l'objectif était de proposer une offre concurrente ou du moins une alternative à des services principalement américains comme Netflix, Disney+ et Prime Video d'Amazon.

La fin serait proche

Lancé en octobre 2020, le service de vidéo à la demande par abonnement français semble désormais être dans l'impasse, faute de repreneur. D'après les informations du Figaro, la dissolution redoutée va être actée dans les prochains jours et officialisée lors d'une assemblée générale.

Alors que le service comptabilise tout de même de l'ordre de 800 000 abonnés, l'entreprise Salto afficherait 200 millions d'euros de pertes - un chiffre déjà évoqué par Les Échos - et devrait être placée sous peu en liquidation judiciaire.

Le Figaro souligne qu'une quarantaine de salariés sont directement concernés. " Jusqu'à ce qu'elle mette la clé sous la porte, la gestion de l'entreprise sera confiée à un mandataire judiciaire. " Des abonnés de Salto avaient en tout cas déjà constaté des conséquences de l'arrêt de Salto qui paraît être inéluctable.

Des signes avant-coureurs

" Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de proposer vos feuilletons en avance cette semaine ", ont pu lire des abonnés à Salto. Ils ont été confrontés à ce message en tentant d'avoir accès à des épisodes des séries " Demain nous appartient " et " Ici tout commence " de TF1.

À 7,99 € par mois, Salto propose l'accès à des chaînes de télévision en direct et en rattrapage (replay), des films, des séries, des documentaires et des programmes de divertissement. Des séries peuvent être inédites, tandis que des saisons sont proposées en intégralité et des émissions en avant-première.

Dans leurs messages promotionnels, France Télévisions, M6 et TF1 ne font plus mention de Salto, préférant aiguiller vers leurs propres plateformes. En soulignant que M6 et TF1 proposent des versions payantes 6play Max et MyTF1 Max.