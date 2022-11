Notamment connu pour avoir été un dirigeant de Canal+ pendant plusieurs années, Rodolphe Belmer a plus récemment été à la tête d'Eutelsat, puis d'Atos. Depuis la fin du mois d'octobre dernier, il a pris la tête du groupe TF1 en tant que directeur général. Il en deviendra le patron à partir de février 2023.

Selon une information de La Lettre A, Rodolphe Belmer envisage le retrait du groupe TF1 de la plateforme Salto. Lancé en octobre 2020, ce service de vidéo à la demande par abonnement est actuellement détenu à parts égales par les groupes France Télévisions, TF1 et M6.

Outre l'accès à des chaînes en direct et en rattrapage (replay), Salto propose des films, séries, documentaires et programmes de divertissement à partir de 6,99 € par mois. Des séries peuvent être inédites, avec également des saisons en intégralité et des émissions en avant-première (avant leur diffusion sur les chaînes).

Un modèle d'audience gratuit pour TF1

D'après un rapport d'information du Sénat, la plateforme française de distribution et d'édition disposait fin 2021 de 523 000 abonnés. Parmi ceux-ci, 397 000 abonnés payants. Salto propose en effet un mois d'essai gratuit.

Pour le groupe TF1, Rodolphe Belmer miserait sur un modèle d'audience gratuit et souhaite " resserrer les canaux de diffusion du média détenu par le groupe Bouygues ", écrit La Lettre A. Une nouvelle stratégie qui amène aussi à se poser des questions sur le devenir d'une offre payante comme MyTF1 Max.

Ce n'est en tout cas pas la première fois que des interrogations sur l'implication du groupe audiovisuel public France Télévisions et des deux groupes audiovisuels privés dans Salto se posent.

L'échec de la fusion entre TF1 et M6 change la donne

Si le projet de fusion entre TF1 et M6 a finalement capoté, sa réalisation début 2023 aurait sinon débouché pour Salto sur le départ de France Télévisions. Les groupes TF1 et M6 avaient ainsi prévu dans un accord de racheter la participation de 33,33 % de France Télévisions, soit pour une valeur de 45 millions d'euros.

Avec le départ de France Télévisions, les présidents de TF1 et M6 avaient indiqué vouloir faire de Salto la nouvelle plateforme de leur groupe. Les choses ont changé et l'intérêt de TF1 pour Salto ne paraît plus aussi prononcé sous la houlette de Rodolphe Belmer.