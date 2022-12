Commençons avec la TV Samsung 65TU6905 qui est en promotion chez Cdiscount.

L’écran LED de 65" a une définition de 3840 x 2160 px en format 16:9. La télévision est équipée d’un rétroéclairage par LED. Nous pouvons noter la présence de deux ports HDMI, d'un port USB, d'un port Ethernet et une sortie audio numérique (optique).

Le téléviseur tourne sur TizenOS et permet d’aller sur plusieurs plateformes différentes comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Du côté du son, il est équipé de haut-parleurs avec 2 canaux et une alimentation en sortie de 20 Watts compatibles Dolby Digital Plus.

La TV Samsung 65TU6905 est au prix de 600 € au lieu de 845 € sur Cdiscount avec la livraison gratuite.

Poursuivons avec les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 qui bénéficient d’une belle réduction sur Amazon.

Ils intègrent la technologie de réduction de bruit active qui est associée à ses doubles microphones qui annulent efficacement les bruits extérieurs. Les écouteurs sont également certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures.

Au niveau de l'autonomie, les écouteurs Sony WF-1000XM4 permettent de profiter de sa musique préférée pendant 6 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 8 h si elle est désactivée. Et enfin, le boitier rajoute 24 heures d’écoute au total.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 sont au prix de 199 € au lieu de 280 € sur Amazon avec la livraison gratuite.

Finissons ce top avec le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra qui voit son prix chuter sur Rakuten.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,8" avec une définition de 3088 x 1440 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 240 Hz. Le téléphone portable est propulsé par le SoC Exynos 2200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photo, le S22 Ultra affiche 4 capteurs dont le principal est de 108 MP accompagné de capteurs de 12, 10 et 10 MP. À l'avant, une caméra de 40 MP permet de prendre de très bons sellfies. Du côté de l'autonomie, la batterie du S22 Ultra affiche une capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie d'une journée et demie. Pour finir, le téléphone profite d'un stylet qui se range facilement.

Sur Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go est au prix de 790 € au lieu de 1259 € avec la livraison gratuite.

