Seulement quatre années après son lancement à un tarif pourtant très élevé, Samsung abandonne déjà son Galaxy Z Fold 2.

Après une première génération de Z Fold décriée pour la fragilité de son écran, Samsung lançait sur le marché le Galaxy Z Fold 2 (en 2020), une version révisée de l'appareil saluée par le secteur, malgré un prix particulièrement élevé.

Le Galaxy Z Fold 2 était ainsi proposé au-dessus des 2000 €, et s'il a profité d'un bon suivi jusqu'à recevoir Android 13 via One UI 5.1.1, il est quasiment tombé dans l'oubli depuis...

Le prix de l'appareil n'assure pas ainsi un suivi au-delà de 4 ans, et même si les nouveaux appareils de la marque sont annoncés avec un support logiciel sur 7 ans, Samsung ne compte pas appliquer cette politique de façon rétro active.

C'est ainsi que les Z Fold 2 payés 2000€ il y a 4 ans sont désormais obsolètes, abandonnés par Samsung qui ne proposera plus aucune mise à jour logicielle dessus.

Progressivement, il deviendra donc délicat de continuer à utiliser ces appareils qui seront laissés en proie aux hackers et autres failles de sécurité.

Certes, Samsung n'avait pas annoncé de suivi de plus de 4 ans lors de la sortie de son appareil, mais force est de constater que le temps passe un peu trop vite quand on a dépensé plus de 2000 euros dans ce type d'appareil, et encore un peu plus quand les appareils en question auront connu quelques problèmes...