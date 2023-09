Samsung prépare donc bien une gamme de produits estampillés "FE" (Fan Edition) pour cette année , et nous aurons droit à 3 produits en particulier.

Il s'agira du smartphone Galaxy S23 FE, des écouteurs Galaxy Buds FE ainsi que de la Galaxy Tab S9 FE. Le tout a été mis en lumière par Samsyung Argentine qui a publié des contenus officiels de la marque avant l'heure.

Les pages produit ont été publiées, avant d'être retirées et un lancement annoncé autour du 4 octobre prochain. Rien ne se perd toutefois sur Internet et les clichés ont rapidement été récupérés.

Les détails techniques n'étaient toutefois pas légion et concernaient surtout les Galaxy Buds FE annoncés en deux couleurs, blanc et noir. Ils proposeront de la réduction de bruit grâce à l'intégration de 3 micros par écouteur avec une autonomie annoncée à 21h en réduction de bruit active et jusqu'à 30 heures sans. Ils proposeront une connexion Bluetooth 5.2 et un boitier de recharge pour un prix affiché à 89€.