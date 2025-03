Après avoir multiplié les écouteurs de types intra-auriculaires, Samsung pourrait changer de technologie et lancer son tout premier casque à conduction osseuse.

Un lancement prévu pour l'été

Selon diverses rumeurs rapportées par IceUniverse, Samsung préparerait ainsi son premier casque à conduction osseuse avec pour objectif un lancement cet été.

Cette technologie, bien qu'existante depuis de nombreuses années, reste encore peu exploitée pour les particuliers. Si l'on a vu de nombreux dispositifs du genre équiper certains professionnels et l'armée, peu de constructeurs ont exploité cette dernière pour la rendre accessible au grand public.

Parmi les grands noms de la conduction osseuse grand public, on peut compter Shokz et Philips qui ont proposé plusieurs générations de casques et sont parvenus à toucher un certain public, notamment celui des sportifs.

La conduction osseuse propose de passer par des transducteurs spécifiques localisés au niveau des tempes et qui diffusent du son et des vibrations via les os jusqu'à l'oreille interne. L'avantage est que l'utilisateur n'est pas soumis à une trop forte pression acoustique ce qui est plus confortable pour les tympans. Le fait de ne pas obstruer le canal auditif permet également un port prolongé sans douleur ou désagrément, et il permet également de profiter de sa musique sans se couper du monde extérieur. Avec une meilleure tenue, ce genre de casque est idéal pour les sportifs.

Samsung envisagerait ainsi un premier casque avec une présentation au fil du mois de juillet 2025 lors de l'événement dédié aux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Le casque pourrait par ailleurs proposer des fonctionnalités étendues liées à la santé, pour aller de pair avec une éventuelle nouvelle Galaxy Watch...