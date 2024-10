Le marché du smartphone devient de plus en plus concurrentiel et pourtant, Samsung et Apple continuent de se partager la majorité des ventes. Et pour suivre Apple sur le segment le plus haut de gamme, le fabricant sud-coréen prépare une nouvelle stratégie.

Cette stratégie viserait de profondes modifications dans les gammes du constructeur et notamment une révision de la gamme Galaxy, introduite en 2009 sur le marché et qui rassemblait les terminaux haut de gamme, pour finalement s'étendre et perdre du sens au fil des années.

Car désormais, tous les appareils de la marque profitent de l'appellation Galaxy, du simple A05s proposé à 169€ aux gammes pliables Fold les plus luxueuses. En comparant cela à la concurrence et notamment Apple, la situation est bien plus claire : un iPhone est automatiquement orienté vers le haut de gamme.

Samsung souhaiterait donc s'aligner sur ce concept et réviser ses gammes d'appareils. Pas question pour le constructeur d'en finir avec les terminaux abordables, qui restent d'ailleurs l'une de ses principales sources de revenus, mais l'idée est de proposer une dénomination plus forte auprès des acheteurs, avec une gamme plus claire.

La marque devrait donc proposer prochainement une nouvelle gamme d'appareils avec un nouveau nom qui rassemblera les terminaux les plus haut de gamme, avec une sélection très réduite d'appareils.