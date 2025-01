C'est au CES de Las Vegas que Samsung a dévoilé Ballie, son premier assistant robotique domestique.

Cette édition du CES a été chargée en projets de robotique, avec notamment des robots aspirateurs de plus en plus polyvalents, mais également avec l'apparition d'assistants robotiques. Si Sony avait déjà fait un pas sur le segment avec un succès mitigé, Samsung prend la relève avec un appareil qui promet, selon la marque, de révolutionner notre quotidien.

Ballie prend ainsi la forme d'une sphère ronde équipée de roues. De la taille d'un ballon, le robot doit faire le pont entre les habitants du foyer et les équipements de leur maison connectée.

Le robot promet une assistance personnalisée : il embarque une caméra et divers capteurs, des micros, enceinte et surtout, une intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de ses systèmes. Il dispose également d'un ensemble de connectivités lui permettant d'interagir avec les appareils connectés du foyer, non seulement via le protocole Samsung SmartThings, mais également les autres écosystèmes standard de domotique.

Ainsi, Ballie peut piloter les ampoules connectées, thermostats, aspirateurs, caméras, sonnette... Sa reconnaissance vocale permet de prendre en charge des commandes naturelles et il peut également apprendre des habitudes de l'utilisateur. Samsung rassure en indiquant que toutes les données restent stockées en local pour éviter les fuites et les risques liés au piratage de serveurs distants.

Samsung évoque quelques situations dans lesquelles Ballie peut se révéler utile : il peut détecter les fenêtres ouvertes et adapter le chauffage en fonction de cela, alerter les propriétaires si la porte d'entrée est restée ouverte, ou celle du réfrigérateur... Il peut également servir de babysitter en projetant du contenu vers le plafond, occuper les animaux de compagnie, aider les personnes âgées...

La marque a confirmé que Ballie ne resterait pas au stade d'objet de démonstration et qu'il serait bel et bien commercialisé dans le courant de cette année, à un prix qui reste encore inconnu.