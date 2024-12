" DeX pour PC sur Windows OS cessera d'être pris en charge à partir de la version One UI 7. Nous encourageons les clients à connecter leur téléphone portable et leur ordinateur grâce à la fonction Link to Windows. "

Cette annonce apparaît dans une discrète note en bas de page sur le site consacré à Samsung DeX. Elle signale ainsi la fin de l'application DeX de Samsung sur Windows, mais pas la fin de la plateforme DeX elle-même pour une expérience de type PC sur smartphone.

Avec la sortie prochaine de One UI 7, les utilisateurs de smartphones Galaxy de Samsung ne pourront plus s'appuyer sur l'application Samsung DeX pour Windows dans le but d'accéder à DeX et de transformer un PC en un environnement Samsung DeX.

Un palliatif avec Link to Windows

En guise de remplacement, Samsung fait allusion à l'application Link to Windows de Microsoft qui est autrement connue en tant que Lien avec Windows.

" Accédez instantanément à tout ce que vous aimez sur votre téléphone, directement depuis votre PC. Pour commencer, installez l'application Lien avec Windows sur votre téléphone Android et connectez-la à l'aide de Phone Link (ndlr : Mobile connecté) sur votre PC Windows ", écrit Microsoft.

Une mise en garde toutefois, il n'est pas question d'un accès direct à l'environnement DeX. A priori, Samsung fait du ménage en raison d'un faible engouement.