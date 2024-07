Nous en parlions il y a quelques jours lorsque l'on apprenait que Samsung allait finalement déployer les appels satellites sur ses smartphones. Pour ce qui est du volet des messages, il était déjà précisé que Samsung Messages basculerait automatiquement vers Google Messages lors d'une connexion satellite, puisque l'application du géant sud-coréen n'est pas compatible avec ce type de réseau.

Finalement, il s'agissait de la partie visible de l'iceberg puisque Samsung avait tout simplement prévu d'abandonner purement et simplement Samsung Messages, son application historique.

L'application était installée par défaut sur tous les smartphones Galaxy de la marque, elle ne sera plus installée sur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 ni les smartphones suivants, et Samsung devrait couper son service d'ici quelques mois.

En lieu et place, c'est Google Messages qui prendra le relais. La stratégie est logique : l'application de Google rassemble déjà des millions d'utilisateurs et se veut à la fois polyvalente, moderne et évolutive. Elle prend en charge toutes les dernières technologies disponibles sur le marché, et Samsung ne semble plus souhaiter dédier ni temps, ni énergie, ni argent dans la mise à jour de son propre service, souvent dénigré par les utilisateurs au profit de celui de Google.

La prise en charge du RCS par Google Messages pourrait avoir enfoncé le clou dans le cercueil de Samsung Messages. Pas certain que cette révérence ne se fasse avec énormément de regrets tant l'application avait difficultés à suivre l'évolution du marché.