Depuis quelques mois, DXOMark met en avant son expertise dans les protocoles de test et de notation. Le laboratoire français qui s'était spécialisé dans l'analyse de la partie photo des smartphones multiplie désormais les tests.

On a ainsi vu arriver des notes sur la qualité d'écran, puis sur l'autonomie réelle des appareils... Et à ce petit jeu, le Galaxy S23 Ultra de Samsung est le meilleur appareil du segment premium. Il devance ainsi désormais les champions jusqu'ici incontestés : l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 14 Pro Max.

Une autonomie record pour un smartphone premium

On savait déjà que le Galaxy S23 Ultra était plutôt solide avec une autonomie constatée en usage qui dépasse les 48h. Une situation étonnante et qui note d'un véritable effort de la part de Samsung d'améliorer un point qui n'était jusqu'ici pas franchement un atout sur sa gamme S.

Finalement, dans les tests menés par DXOMark, le Galaxy S23 Ultra affiche 142 points, ce qui le positionne à la 6e place sur l'ensemble des smartphones référencés par le labo. Mais si l'on considère le segment haut de gamme uniquement (soit les smartphones au-dessus de 800€), le dernier-né de Samsung se positionne à la première place, devant l'Asus Rog Phone 6 et l'iPhone 13 Pro Max.

Sachant que les smartphones premium ont généralement du mal à s'imposer sur le terrain de l'autonomie du fait de choix se voulant contraignants : grand écran, puce puissante, format réduit... Samsung signe ici une jolie réussite qui devrait encourager tout le secteur à mieux optimiser les appareils à l'avenir.