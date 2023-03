La prochaine star des grosses ventes de Samsung ? Pour son milieu de gamme, la marque coréenne introduit le smartphone Galaxy A54 (5G). Par rapport à la proposition de l'année dernière, son design évolue avec un dos en verre et l'intégration des capteurs photo à l'arrière à la manière des Galaxy S23. Il n'y a plus de bloc photo qui déborde.

Bénéficiant toujours d'une certification IP67 pour une résistance à l'eau (jusqu'à 1 m de profondeur et 30 minutes) et à la poussière, le Samsung Galaxy A54 affiche sur un écran FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 6,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité de jusqu'à 1000 cd/m2. Il est protégé par verre Corning Gorilla Glass 5.

Avec SoC maison

L'appareil est équipé d'un SoC Exynos 1380 gravé en 5 nm, avec quatre cœurs ARM Cortex-A78 à 2,4 GHz et quatre cœurs ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz. La partie graphique profite d'un GPU Mali-G68 MP5 à 950 MHz. Pour le traitement d'IA, le processeur NPU (Neural Processing Unit) est avec une puissance de calcul de 4,9 TOPS.

Le SoC est associé à 8 Go de RAM (LPDDR4x/5) et 128 Go ou 256 Go de stockage (UFS 3.1), avec possibilité d'extension jusqu'à 1 To par carte microSD. C'est un modem 5G (jusqu'à 3,79 Go/s en download et 1,28 Go/s en upload) et une connectivité Wi-Fi 6. Une compatibilité eSIM est de la partie.

Épais de 8,2 mm pour un poids de 202 g, le Galaxy A54 embarque une batterie de 5000 mAh avec charge filaire de 25 W.

Mention de la Nightography

À l'avant, c'est un capteur photo de 32 mégapixels. À l'arrière, un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image est associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Il n'y a désormais plus de capteur de profondeur.

Samsung souligne notamment de la Nightography dans des conditions de faible luminosité et pour l'amélioration des photos de nuit. Jusqu'à présent, la marque réservait ce terme comme critère de qualité pour ses smartphones premium.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A54 fonctionne avec Android 13 et One UI 5.1. Samsung s'engage sur quatre générations de mises à jour du système d'exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Le smartphone Galaxy A54 de Samsung est disponible à partir d'aujourd'hui, sachant que la gamme est également complétée par d'autres appareils. Il est commercialisé à 499 € en configuration 8 Go + 128 Go et 549 € en 8 Go + 256 Go. Dans le cadre d'une offre de lancement jusqu'au 30 mars prochain, des écouteurs Galaxy Buds sont offerts.