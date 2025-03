Samsung renouvelle son milieu de gamme avec les Galaxy A56, A36 et A26. Ces modèles ambitionnent de rendre l'IA accessible au plus grand nombre grâce à l'intégration de l'Awesome Intelligence et One UI 7.0.

« La nouvelle série Galaxy A marque une étape importante pour notre vision de l'IA pour tous en ouvrant les portes d'expériences mobiles incroyables à encore plus de personnes », a déclaré TM Roh, président et directeur de la division de Mobile eXperience (MX) chez Samsung.

Des fonctionnalités IA mises en avant

Une conséquence est que des fonctionnalités d'édition d'images basées sur l'IA et disponibles sur la gamme Galaxy S25 deviennent accessibles sur des smartphones moins onéreux. Avec le Galaxy A56 et pour les photos de groupe, c'est le cas de Meilleure Pose (Best Face) qui sélectionne et combine le meilleur profil de jusqu'à cinq personnes.

Le Galaxy A56 bénéficie également de la photographie nocturne (Nightography) avec réduction du bruit grâce à un capteur photo à l'avant de 12 mégapixels egt un capteur grand angle.

Les Galaxy A56, A36 et A26 ont droit à un Effaceur d'Objet (Object Eraser) qui supprime les éléments indésirables des photos, tandis que Filtres permet de créer des filtres personnalisés depuis le style de photos existantes. Ils reconduisent en outre la fonctionnalité Entourer pour Chercher de Google (Search to Circle) pour la recherche de texte et d'images à l'écran.

Écran immersif avec Exynos ou Snapdragon

Certifiés IP67 et verre Corning Gorilla Glass Victus+, les trois modèles - qui se distinguent par leur finition - affichent sur un écran Super Amoled de 6,7 pouces et Full HD+ (jusqu'à 1200 cd/m²), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils embarquent une batterie de 5000 mAh qui profite d'une charge de 45 W pour les Galaxy A56 et A36.

Le Galaxy A56 fonctionne avec une puce Exynos 1580, alors que le Galaxy A36 est équipé d'une puce Snapdragon 6 Gen 3. Pour le Galaxy A26, c'est une puce Exynos 1380.

Avec OIS, le capteur photo principal est de 50 mégapixels pour les trois modèles. Il est associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels (A56) ou 8 mégapixels, et macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, le capteur photo est de 12 mégapixels, sauf pour le Galaxy A36 avec 13 mégapixels (sans HDR).

Disponibles ce mois-ci

Les smartphones Galaxy A56, A36 et A26 ont droit à six générations de mises à jour Android et One UI, ainsi que six ans de mises à jour de sécurité.

Samsung Galaxy A56 :

8 Go + 128 Go : 499 €

8 Go + 256 Go : 549 €

Samsung Galaxy A36 :

6 Go + 128 Go : 399 €

8 Go + 256 Go : 449 €

Samsung Galaxy A26 :