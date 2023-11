Samsung continue de miser sur le marché du PC portable, afin notamment de ne pas se laisser distancer par Huawei et Honor sur ce terrain, et prépare donc une nouvelle génération de ses portables Galaxy Book.

La firme travaillerait ainsi sur pas moins de 5 déclinaisons de son PC portable de 4e génération, chacun offrant ses propres avantages et configurations.

Windows Report aurait eu accès à la liste des appareils prévus pour cette année qui se compose comme suit :

Galaxy Book 4

Galaxy Book 4 360

Galaxy Book 4 Pro

Galaxy Book 4 360 Pro

Galaxy Book 4 Ultra

Les Galaxy Book 4 et Galaxy Book 4 360 devraient offrir une base sensiblement similaire avec un processeur Intel Core 5 120U, un écran 15,6 pouces (AMOLED pour le 360), 8 Go de RAM et la prise en charge du WiFi 6 et 6E.

Les déclinaisons Pro des deux appareils iront un peu plus loin dans les configurations avec un processeur Intel Core 7 155U, 16 Go de RAM, respectivement 512 Go et 1 To de stockage. Le Galaxy Book 4 Pro restera au foamt 14 pouces AMOLED tandis que le Book 4 Pro 360 proposera un écran 16 pouces AMOLED, dans tous les cas la définition sera de 2880x1880 pixels.

Enfin le Galaxy Book 4 Ultra proposera un processeur Intel Core 9 185H, un écran de 16 pouces AMOLED en 2880x1800 pixels, 32 Go de LPDDR5X ains iqu'une puce graphique Nvidia RTX 4070.

Les appareils devraient être lancés à la mi-janvier 2024.