Seulement quelques mois après le lancement de sa 6e génération de smartphones pliables Galaxy Z Fold et Flip, Samsung dégaine déjà un Galaxy Z Fold SE.

Il s'agit toujours d'un smartphone pliable à la façon d'un livre, dans les grandes lignes il s'agit d'un Galaxy Z Fold 6, mais la touche "Edition Spéciale" se situe dans la finesse de l'appareil.

Lancé à compter du 25 octobre prochain en Corée du Sud, le Galaxy Z Fold SE vient surtout concurrencer les autres appareils pliables lancés sur le marché, notamment chez OnePlus et Honor qui s'affichent bien plus fins que ceux proposés jusqu'ici chez Samsung.

Le Galaxy Z Fold SE ne pèse ainsi que 236 grammes pour 10,6 mm d'épaisseur une fois replié. C'est 1,5 mm de moins que le Galaxy Z Fold 6, mais encore pas assez pour revendiquer le titre du smartphone pliable le plus fin, puisque le Honor Magic V3 fait encore mieux avec 9,2 mm seulement.

La coque arrière propose un motif rayé et un bloc photo repensé pour se vouloir plus rectangulaire. Ce dernier se compose d'un capteur principal de 200 Mpx, contre un simple 50 Mpx pour le Fold 6... Cela impose également du changement côté RAM puisque la capacité passe de 12 à 16 Go, et l'intégration d'un Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que 512 Go de stockage.

L'écran est également différent avec une dalle de 8 pouces en 20:18 pour l'écran principal et 6,5 pouces en 21:9 pour l'écran externe.

Le Z Fold SE profite également d'autres améliorations comme la prise en charge du WiFi 7, mais également une batterie plus petite que son grand frère, form factor oblige, elle passe ainsi de 4400 mAh à 4272 mAh.

Pour l'instant, Samsung n'a pas prévu d'exporter son Galaxy Z Fold SE en dehors des frontières de la Corée du Sud, il y sera vendu au prix de 2 789 600 wons, soit un peu moins de 1900€.