La série Galaxy S FE (Fan Edition) de Samsung permet de proposer un smartphone durant le second semestre avec des caractéristiques se rapprochant du haut de gamme mais sans rivaliser avec ses modèles de référence lancés en début d'année et à un tarif plus modeste.

Après avoir esquivé l'an dernier un Galaxy S22 FE trop compliqué à lancer du fait des pénuries et des décalages des gammes, un modèle Fan Edition sera lancé cette année dès le mois de septembre.

Le Galaxy S23 FE de Samsung a déjà fait l'objet de diverses rumeurs et a montré son minois grâce à des rendus diffusés avant l'heure. Le design devrait reprendre celui de la série Galaxy A de milieu de gamme avec un grand affichage plan et des capteurs photo débordant de la coque.

Le leaker Yogesh Brar précise la fiche technique du smartphone, complétant une partie des informations connues. Le Galaxy S23 FE embarquera un affichage 6,4 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran de 120 Hz et poinçon centré pour un module à selfies de 10 mégapixels.

l'Exynos 2200 de retour

Pour ce qui est du processeur, Samsung aurait fait le choix de proposer le smartphone avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1 ou bien une puce maison Exynos 2200.

Ce sont des composants de l'an dernier que le groupe coréen semble donc chercher à recycler. Finalement pas de Snapdragon 8 Gen 2 comme les Galaxy S23 ni même de Snapdragon 8+ Gen 1 ici, comme on aurait pu le penser.

Le Galaxy S23 FE sera en outre équipé d'une batterie de 4500 mAh avec une charge de 25W et de la charge sans fil. La coque offrirait en outre une certaine étanchéité.

Une partie photo standard

Le leaker indique que le smartphone disposera d'un triple capteur photo avec un module grand angle principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

L'appareil mobile sera lancé avec Android 13 et la surcouche One UI 5.1 à bord et il bénéficiera de la politique de suivi de 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs.

Yogesh Brar évoque une annonce en septembre, peut-être pour le salon IFA de Berlin. Le tarif n'est pas connu et il sera intéressant de voir comment Samsung va positionner son Galaxy S23 FE alors que les alternatives ne manquent pas à des tarifs plutôt agressifs.

Les caractéristiques suggèrent que le Galaxy S23 FE semble être une sorte de Galaxy S22 FE tardif pour la fiche technique, avec une esthétique reprenant des éléments des Galaxy S23 et Galaxy A, comme les capteurs sortant directement de la coque plutôt que d'être réunis dans un bloc photo.