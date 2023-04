Les prix des nouveaux produits ne restent jamais très longtemps à leurs prix de lancement et on constate bien souvent qu'au bout de quelques semaines ou mois que ces derniers ont tendance à baisser.

Ainsi, selon l’étude publiée par Idealo, trois mois après sa sortie, le Samsung Galaxy S23 devrait voir son prix diminuer à seulement 750 €.

Pour rappel, les prix de lancements de la gamme Samsung Galaxy S23 étaient de :

À partir de 959 € pour le S23

pour le À partir de 1219 € pour le S23+

À partir de pour le À partir de 1419 € pour le S23 Ultra



Découvrez en détail ci-dessous l'évolution des prix attendue par Idealo sur le S23, qui a comparé cette dernière avec celles observées pour les S21 et S22.

Évolution attendue des prix du Samsung Galaxy S23, en comparaison avec celles effectives des S21 et S22

Il semblerait ainsi que le Samsung Galaxy S23 connaisse deux étapes majeures dans l'évolution de son prix. La première se produirait au bout de 3 mois, avec un mobile qui couterait moins de 800 €, tandis que la seconde serait au bout de 8 mois, avec un prix qui descendrait jusqu'à 650 €. Le meilleur moment de l'acheter serait donc 10 mois après sa sortie donc grosso modo vers décembre 2023.

Évolution prévue du prix du Samsung Galaxy S23 Plus, comparée aux S21 Plus et S22 Plus

Le Samsung Galaxy S23 Plus, quant à lui, devrait connaitre une chute de prix au troisième mois après sa sortie, pour passer la barre fatidique des 1000 €, et ne connaitrait qu'une chute de 100 € supplémentaire dans les deux mois qui suivent. Le meilleur moment pour l'acheter se situerait 11 mois après sa sortie donc vers janvier 2024 avec un prix de 800 €.





Évolution potentielle des prix du Samsung Galaxy S23 Ultra, comparée aux S21 Ultra et S22 Ultra

Au bout de 5 mois, nous pourrions l'acheter à un poil plus de 1000 €, mais il faudrait attendre 5 mois supplémentaires pour l'avoir à son prix le plus bas à savoir 950 €, vers décembre 2023. L'évolution étant faible, le meilleur moment pour l'acheter semble donc être à 5 mois soit vers juillet 2023.

Précisons, de nouveau, qu'il ne s'agit que d'une estimation, mais ces prévisions sont tout de même une bonne aide pour qui veut acheter au meilleur prix et au meilleur moment.